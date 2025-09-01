Нарисовали "новые границы": в РФ показали карту с "российскими" Одессой и Николаевом

Российское министерство обороны продемонстрировало карту, на которой Николаевская и Одесская области отделены от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Так, за спиной начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который выступал с итогами военной кампании в Украине, заметили карту с оккупацией чужих территорий.

На карте отделены от Украины Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, которые частично находятся под контролем российских войск.

Линия продолжается до границ с Молдовой и Румынией, отделяя полностью Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

В других областях линия проходит за административными границами, включая частично оккупированные территории.

Первым на это обратил внимание российский журналист Ярослав Трофимов, который работает на медиа The Wall Street Journal.

По мнению журналиста, карта "вероятно, отражает российские военные цели в Украине (охватывающие половину страны, включая Харьков и Одессу)".