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Пытаются оправдать войну в Украине. Кремль распространяет брошюры для мотивации солдат

Новина українською →
Украина, Суббота 10 декабря 2022 11:03
Пытаются оправдать войну в Украине. Кремль распространяет брошюры для мотивации солдат Фото: Кремль распространяет брошюры для мотивации солдат (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты распространяют брошюры с "объяснениями" для своих солдат, почему они воюют в Украине и убивают мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Сама брошюра - это руководство с "ответами" на основные вопросы российских солдат и одновременно мотивационным месседжем для тех, кто не понимает, за что должны погибнуть в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ней роспропаганда описывает своим солдатам "почему Украина - это зло".

"Эти страницы заполнены фейковой информацией о массовых убийствах мирного населения Донбасса. Несколько страниц брошюры посвящены "киевскому неонацистскому режиму", который "захватил власть" 2014 года и с тех пор терроризирует Украину", - добавляют в Центре.

Также во всех "красках" описано издевательство и притеснение русскоязычных граждан Украины, которых пытали "нацбатальоны".

"Таким образом пропагандисты с помощью фейков пытаются оправдать войну против Украины и поднять мотивацию своих войск", - добавляют в ЦПД.

Как сообщалось, на фоне разрухи в России кремлевские кураторы решили научить гауляйтеров захваченных городов и сел в Украине, как правильно "развивать" разбитые обстрелами населенные пункты. Для этого адресно даже были направлены соответствующие методички.

Напомним, российским пропагандистам выдали новые методички на фоне растущего в обществе недовольства, в частности, из-за мобилизации.

Также администрация президента России подготовила методички для государственных и провластным СМИ, а также системным политиков, в которых рекомендует проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

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