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В РФ пропагандисты получили методички на фоне растущего недовольства в обществе, - ГУР

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Вторник 08 ноября 2022 14:06
В РФ пропагандисты получили методички на фоне растущего недовольства в обществе, - ГУР Фото: в РФ пропагандисты получили методички на фоне растущего недовольства в обществе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российским пропагандистам выдали новые методички на фоне растущего недовольства в обществе, в частности, из-за мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

"В России выдали новые методы с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных", - говорится в сообщении ГУР.

Согласно данным украинской развдеки, в методичках говорится следующее:

  • пропагандистов призывают важнее относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики";
  • ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями". А также ни в коем случае не использовать аббревиатуру "ВСУ";
  • военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева";
  • взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками";
  • тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами".

В РФ пропагандисты получили методички на фоне растущего недовольства в обществе, - ГУР

Фото: новые методички, выданные российским пропагандистам (t.me/DIUkraine)

"Появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство России, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему", - отмечают в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится в этому. Пропагандистам раздали методички, чтобы оправдать отступление.

Также сообщалось, что мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине удерживают в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области, который захватили оккупанты. В подвале находятся 21 российский солдат.

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