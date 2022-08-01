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Нова методичка Кремля: війну в Україні потрібно порівнювати з хрещенням Русі, а Путіна - з Невським

Новость на русском →
Росія, Понеділок 01 серпня 2022 21:05
Нова методичка Кремля: війну в Україні потрібно порівнювати з хрещенням Русі, а Путіна - з Невським Фото: Фото: Кремль підготував нову методичку для ЗМІ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Адміністрація президента Росії підготувала методички для державних і провладних ЗМІ, а також системних політиків, в яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі і Невською битвою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

АП у липні підготувало дві методички.

У преамбулі однієї з них сказано, що "хрещення стало основою зміцнення і єдності російської держави на сотні років вперед", а сьогодні "представники всіх народів Росії знову згуртувалися в протистоянні з безбожниками".

У методичці йдеться про те, що нібито війна в Україні, як і хрещення Русі, закладає "державні основи" країни, а також "основи розвитку Росії на століття вперед". Також у ній стверджується, що країна-агресор нібито "знову стала здатною до виконання своєї місії - захищати пригноблених".

При цьому в початку повномасштабної війни Росія пропонує звинувачувати "колективний захід", який нібито впевнений у "власній винятковості" і "неповноцінності" православних. Так, в методичці вказується, що Захід нібито хотів зробити Україну плацдармом для нападу на Росію.

"Стратегічна мета колективного заходу протягом кілька століть щодо Росії не змінюється - це стримування, ослаблення, розчленування і повне знищення Росії", - йдеться в документі.

Крім того, однією з цілей війни проголошується "боротьба з безбожниками", яких у тексті характеризують як "ґвалтівників, розбійників і вбивць". Ними кажуть називати і українських військових. Пропагандистам пропонують розповідати, що вони нібито "приносять жертви і здійснюють ритуальні вбивства", а також використовують жінок і дітей в якості "живого щита".

"Сила в правді"

У методичці пишуть, що" колективний Захід" багато століть намагається розколоти РФ, але всі спроби закінчуються тим, що "суспільство об'єднується навколо національного лідера і, демонструючи мужність і героїзм на полі бою, дає відсіч загарбникам".

В АП рекомендують відзначати, що це нібито сталося після перемоги в Невській битві, а також після початку війни в Україні.

Одна з глав методички називатся "Сила в правді", ці слова приписують Олександру Невському.

"За російськими воїнами була правда - вони захищали свій будинок і тому перемога не могла не бути нашою", - йдеться в ній. При чому в пунктах про так звану "спецоперацію "Про захист будинку нічого не говориться, але згадується, що російські військові теж "впевнені у своїй правоті, тому що вони продовжують справу своїх дідів і прадідів - добивають нацизм".

В АП зазначають, що зараз Захід нібито хоче знищити РФ заради корисних копалин.

Такими аргументами пропагандисти намагаються підвести свою аудиторію до того, що війна в Україні - це "попереджувальний удар".

"Керівництво Росії і особисто Володимир Путін не допустили нападу на Росію. Було прийнято рішення про початок СВО ("спеціальної військової операції" - ред.), що дозволило уникнути повторення 22 червня 1941 року з вторгненням нацистських військ на територію Росії", - порівнюють в методичці дії Москви і радянського керівництва.

"Медуза" вже виявила кілька публікацій ЗМІ, в яких використовуються тези з методичок.

Нагадавши, російські чиновники отримали методички від ФСБ, в яких вчать "правильно" хвалити Путіна.

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Російська Федерація пропагандист Кремль
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