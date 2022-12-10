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Намагаються виправдати війну в Україні. Кремль поширює брошури для мотивації солдатів

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Україна, Субота 10 грудня 2022 11:03
Намагаються виправдати війну в Україні. Кремль поширює брошури для мотивації солдатів Фото: Кремль поширює брошури для мотивації солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти поширюють брошури з "поясненнями" для своїх солдатів, чому вони воюють в Україні та вбивають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Сама брошура - це посібник з "відповідями" на основні питання російських солдатів і одночасно мотиваційним меседжем для тих, хто не розуміє, за що мають загинути в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ній роспропаганда описує своїм солдатам "чому Україна - це зло".

"Ці сторінки заповнені фейковою інформацією про масові вбивства мирного населення Донбасу. Декілька сторінок брошури присвячено "київському неонацистському режиму", який "загарбав владу" 2014 року і відтоді тероризує Україну", - додають в Центрі.

Також у всіх "фарбах" описано знущання і притиснення російськомовних громадян України, яких катували "нацбатальйони".

"Таким чином, пропагандисти за допомогою фейків намагаються виправдати війну проти України і підняти мотивацію своїх військ", - додають в ЦПД.

Як повідомлялось, на тлі розрухи в Росії кремлівські куратори вирішили навчити гауляйтерів захоплених міст та сіл в Україні, як правильно "розвивати" населені пункти, розбиті обстрілами. Для цього адресно навіть було направлено відповідні методички.

Нагадаємо, російським пропагандистам видали нові методички на тлі невдоволення, що росте в суспільстві, зокрема, через мобілізацію.

Також адміністрація президента Росії підготувала методички для державних та провладних ЗМІ, а також системних політиків, у яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

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