Намагаються виправдати війну в Україні. Кремль поширює брошури для мотивації солдатів

Російські окупанти поширюють брошури з "поясненнями" для своїх солдатів, чому вони воюють в Україні та вбивають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Сама брошура - це посібник з "відповідями" на основні питання російських солдатів і одночасно мотиваційним меседжем для тих, хто не розуміє, за що мають загинути в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ній роспропаганда описує своїм солдатам "чому Україна - це зло".

"Ці сторінки заповнені фейковою інформацією про масові вбивства мирного населення Донбасу. Декілька сторінок брошури присвячено "київському неонацистському режиму", який "загарбав владу" 2014 року і відтоді тероризує Україну", - додають в Центрі.

Також у всіх "фарбах" описано знущання і притиснення російськомовних громадян України, яких катували "нацбатальйони".

"Таким чином, пропагандисти за допомогою фейків намагаються виправдати війну проти України і підняти мотивацію своїх військ", - додають в ЦПД.