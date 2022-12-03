ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гауляйтерам захваченных городов прислали методички из России: что известно

Новина українською →
Украина, Суббота 03 декабря 2022 09:47
Гауляйтерам захваченных городов прислали методички из России: что известно Фото: в Кремле решили научить гауляйтеров, как правильно развивать захваченные в Украине города (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На фоне разрухи в России кремлевские кураторы решили научить гауляйтеров захваченных городов и сел в Украине, как правильно "развивать" разбитые обстрелами населенные пункты. Для этого адресно даже были направлены соответствующие методички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Так называемым "мэрам" на временно оккупированных территориях Украины из РФ присылают методички как зомбировать местное население и "развивать" города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российским пропагандистам выдали новые методички на фоне растущего в обществе недовольства, в частности, из-за мобилизации.

Напомним, администрация президента России подготовила методички для государственных и провластным СМИ, а также системным политиков, в которых рекомендует проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

Кроме того, у президента России Владимира Путина выпустили новую методичку для пропагандистских СМИ по освещению войны против Украины. Основной тезис - Москва якобы всех защищает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии