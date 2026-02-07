Пытался убежать, а потом достал нож: в Харькове мужчина ранил двух работников ТЦК

Фото: в Харькове полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух военных ТЦК (umdpl.info)

В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения головы и туловища.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время плановых мобилизационных мероприятий. Заметив военных, 31-летний местный житель пытался убежать, однако впоследствии перешел к агрессивным действиям. "Мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух работников ТЦК и СП", - отметили в полиции. У пострадавших диагностировали непроникающие ножевые порезы. Нападавшего оперативно задержали сотрудники криминальной полиции. Следователи уже выдвинули задержанному подозрение по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в управлении полиции.