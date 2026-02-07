Пытался убежать, а потом достал нож: в Харькове мужчина ранил двух работников ТЦК
В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения головы и туловища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, инцидент произошел во время плановых мобилизационных мероприятий. Заметив военных, 31-летний местный житель пытался убежать, однако впоследствии перешел к агрессивным действиям.
"Мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух работников ТЦК и СП", - отметили в полиции.
У пострадавших диагностировали непроникающие ножевые порезы. Нападавшего оперативно задержали сотрудники криминальной полиции.
Следователи уже выдвинули задержанному подозрение по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в управлении полиции.
Нападения на ТЦК
Напомним, в последнее время в Украине участились случаи агрессии в сторону представителей ТЦК во время вручения повесток или проверки документов.
В пятницу, 6 февраля, неизвестные лица совершили нападение на группу оповещения Ровенского областного ТЦК, в результате чего нескольким военнообязанным удалось убежать.
Сообщается, что в этот день военнослужащие ТЦК сопровождали мужчин после прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения их пригодности к прохождению военной службы.
Отдельный инцидент произошел в Одессе, мужчина напал на военнослужащего ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Нападение произошло вечером 4 февраля 2026 года в районе улицы Мечникова.
В это время совместная группа, в состав которой входили представители ТЦК и Национальной полиции, проводила мероприятия по оповещению населения. Во время проверки документов один из граждан на законное требование предоставить военно-учетные данные отреагировал агрессивно.