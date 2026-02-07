Намагався втекти, а потім дістав ніж: у Харкові чоловік поранив двох працівників ТЦК

У Салтівському районі Харкова чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Внаслідок інциденту двоє військовослужбовців отримали поранення голови та тулуба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в управлінні поліції.

Слідчі вже висунули затриманому підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок.

"Чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП", - зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час планових мобілізаційних заходів. Помітивши військових, 31-річний місцевий мешканець намагався втекти, проте згодом перейшов до агресивних дій .

Напади на ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки агресії в бік представників ТЦК під час вручення повісток або перевірки документів.

В п’ятницю, 6 лютого, невідомі особи здійснили напад на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК, внаслідок чого кільком військовозобов’язаним вдалося втекти.

Повідомляється, що цього дня військовослужбовці ТЦК супроводжували чоловіків після проходження військово-лікарської комісії з метою визначення їхньої придатності до проходження військової служби.

Окремий інцидент стався в Одесі, чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, завдавши йому ножового поранення, після чого зник з місця події. Напад відбувся ввечері 4 лютого 2026 року в районі вулиці Мечникова.

В цей час спільна група, до складу якої входили представники ТЦК та Національної поліції, проводила заходи з оповіщення населення. Під час перевірки документів один із громадян на законну вимогу надати військово-облікові дані відреагував агресивно.