RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытался подкупить мэра Днепра. Дело бывшего нардепа передали в суд

Фото: экс-нардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 января, прокурором САП по материалам НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела является бывший нардеп Максим Микитась. Экс-нардеп, разоблаченный на попытке подкупа мэра Днепра, уже второй раз оказался на скамье подсудимых. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

"22 млн евро - одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Эти средства должны были обеспечить "лояльность" мэра при заключении с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - заявили в НАБУ.

Напомним, Микитась уже является фигурантом и по делу по факту завладения 81 миллионом гривен средств Нацгвардии, которое сейчас слушается в ВАКС.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитась был задержан на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова.

Позже общественные активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьСуд