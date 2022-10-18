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Названы бытовые приборы, которые лучше не включать с 17:00 до 23:00

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Киев, Вторник 18 октября 2022 18:35
Названы бытовые приборы, которые лучше не включать с 17:00 до 23:00 Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за российских ударов по энергетическим объектам в вечерний пик лучше не включать бойлеры, чайники, стиральные машины и ряд других приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, вчера во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10%, во всем центральном регионе - на 8%. Но в целом по Украине потребление увеличилось на 1,8% за счет западных и северных областей.

"Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии - это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что необходимо выключать свет в помещениях, где нет людей, перенести ремонтные работы на дневное время, выключить вывески и лишнее освещение.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявили, что веерные отключениея электроэнергии зависят от того, как будут продвигаться работы на поврежденных объектах.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября россияне своими ударами разрушили 30% электростанций.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия
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