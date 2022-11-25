ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 13:35
Активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася Фото: активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася (facebook.com/mikitas.info)
Автор: Артем Горовенко

Глава общественного объединения "Всеукраинская рала противодействия коррупции и общественной экспертизе власти" Андрей Будник подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о совокупных преступлениях лиц, в состав которых входит прокурор Печерского района Киева, работники СБУ, экс-нардеп Максим Микитась и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Будника.

"Микитась разорил "Укрбуд", замешанный в куче банальных разбоев, краже людей… Он прямо из СИЗО пытается по банальной рейдерской схеме завладеть имуществом стратегической компании (кстати, единственной в Украине, которая строит метрополитены) "Киевметрострой". Схема проста - когда-то Микитась держал под контролем компанию "Укрметротоннельстрой" (до банкротства). Они придумали, что якобы в 1995 году эта компания отдала свое имущество "Киевметрострою", которая всю жизнь строила метро, было открыто дело. Вроде бы "Киевметрострой" завладел незаконно имуществом "Укрметротоннельстроя" а к делу добавили "свидетельства" подельника Микитася Токарева, который долгое время был акционером "Киевметростроя" (все никак не может от кормушки отойти). Весь этот бред делается только для того, чтобы арестовать имущество, заблокировать работу "Киевметростроя" и поставить или свою охрану, или вроде бы передать имущество на хранение, а затем разворовать", - заявил эксперт.

По его словам, в военное время это мародерство группой лиц. Кроме того, прокурорам не мешает даже тот факт, что имущество "Киевметростроя" передано в военное время в ВСУ, а в общежитиях компании живут вынужденные переселенцы.

"Кроме НАБУ мы подали обращение в Офис генпрокурора, президенту, а также пришлем все материалы депутатам Европарламента, специализирующимся на антикоррупционных вопросах. С ними мы уже подписали меморандумы, они будут уже от себя писать документы, и держать вопросы на контроле", - добавил Будник.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитась был задержан на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова. Он пытался "убедить" городского голову заключить с подконтрольными ему компаниями контракт по строительству метрополитена в городе вне конкурса.

Также мы писали, что Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком угона киевского юриста, которого он требовал 800 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Микитась
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины