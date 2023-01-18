Намагався підкупити мера Дніпра. Справу колишнього нардепа передали до суду

Сьогодні, 18 січня прокурором САП за матеріалами НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа, викритого на спробі підкупу за 22 мільйони євро міського голови Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.
Раніше повідомлялося, що фігурантом справи є колишній нардеп Максим Микитась. Екснардеп, викритий на спробі підкупу мера Дніпра, вже вдруге опинився на лаві підсудних. Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України, наразі йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
"22 млн євро - одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Ці кошти мали забезпечити "лояльність" мера під час за укладення з підконтрольними нардепу компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом", - заявили в НАБУ.
Нагадаємо, Микитась вже є фігурантом й у справі за фактом заволодіння 81 мільйонів гривень коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у ВАКС.
Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова.
Пізніше громадські активісти подали в НАБУ заяву про сукупні злочини екс-нардепа Микитася.
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