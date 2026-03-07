Пытались заминировать путь: под Купянском ВСУ разбили группу россиян (видео)

Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав группу оккупантов в стрелковом бою.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 77 отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду ДШВ.
По информации военных, бойцы 2 аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения российских военных. Врагпытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.
Для нейтрализации угрозы украинское командование задействовало бомберы и штурмовую группу. В результате короткого столкновения вражеская диверсионная группа была полностью ликвидирована.
"Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника", - сообщили в бригаде.
В ДШВ отметили, что благодаря решительным действиям защитников очередная российская операция по минированию - сорвана, а угроза - нейтрализована.
На этом участке фронта противник регулярно пытается использовать диверсионные группы для создания минных заграждений и проведения разведки.
Десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции, вовремя выявляя пехотные резервы врага.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги операций, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.
В частности, подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают активные действия не только на востоке, но и проводят контрнаступательные мероприятия на юге Украины.
По оценкам экспертов, на отдельных участках фронта Украина добилась самых быстрых успехов в поле боя с начала года.
Также сообщалось, что в ходе успешных операций ВСУ освободили от оккупантов более 300 квадратных километров территории, что позволило улучшить тактическое положение на нескольких направлениях.