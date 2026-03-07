Пытались заминировать путь: под Купянском ВСУ разбили группу россиян (видео)

Детали операции возле Загрызово

По информации военных, бойцы 2 аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения российских военных. Врагпытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.

Для нейтрализации угрозы украинское командование задействовало бомберы и штурмовую группу. В результате короткого столкновения вражеская диверсионная группа была полностью ликвидирована.

"Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника", - сообщили в бригаде.

Фото: поселок Загрызово (google.com/maps)

В ДШВ отметили, что благодаря решительным действиям защитников очередная российская операция по минированию - сорвана, а угроза - нейтрализована.

Купянское направление

На этом участке фронта противник регулярно пытается использовать диверсионные группы для создания минных заграждений и проведения разведки.

Десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции, вовремя выявляя пехотные резервы врага.