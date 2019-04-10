Податкова дозволила планшети і смартфони замість касових апаратів

Ілюстративне фото (donoda.gov.ua)

Система дозволяє здійснювати реєстрацію розрахункових операцій онлайн

До Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій включено вісім новітніх моделей програмних/програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як зазначається в повідомленні, до цього переліку увійшли сім моделей учасників експериментального проекту та система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек", розроблена ДФС.

В основу системи "E-Receipt (e-Чек) електронний чек" покладено принцип обов’язкової он-лайн фіскалізації чеків на сервері ДФС. Ця система є альтернативою традиційним РРО, адже може застосовуватись для реєстрації розрахункових операцій, є безкоштовною для користувачів, відзначили в ДФС.

"Функціональні компоненти системи E-Receipt дозволяють суб’єкту господарювання - продавцю, застосовуючи персональні комп’ютери, планшети, смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-звіти) до ДФС, покупцю- переглядати інформацію щодо чеків у Електронному кабінеті", - йдеться в повідомленні.

Експериментальний проект до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфіном прийматиметься рішення щодо новітніх моделей, які будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів в якості новітніх касових апаратів.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Мінфін спростив касові операції для підприємців. Наказ скасовує вимогу вклеювати звітні чеки в КОРО (книгу обліку розрахункових операцій) наприкінці кожного дня. Крім того, підприємці зможуть не використовувати книги КОРО, але, якщо касовий апарат зламався або відсутня електроенергія, він зобов’язаний припинити продаж або надання послуг до відновлення роботи РРО.