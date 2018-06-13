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В Україні запустять пілотний проект з використання гаджетів замість касових апаратів

НовиниЕкономіка    13.06.2018 - 11:44
Фото: ілюстративне фото (donoda.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (donoda.gov.ua)

Уряд пропонує спростити реєстрацію розрахункових операцій

Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів в якості новітніх касових апаратів. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, зниження купівельної спроможності негативно впливає на підприємницьку активність, що демотивує малий і середній бізнес, який зобов'язаний купувати дорогі моделі касових апаратів, представлені на ринку касової техніки України.

Крім того, світовий досвід та наявні розробки дозволяють використовувати нові підходи у сфері застосування касових апаратів шляхом введення альтернативних технологій, зокрема застосування удосконалених комп'ютерно-касових систем, програмно-апаратних комплексів та інформаційних технологій, при використанні яких реєстратором розрахункових операцій, зокрема, можуть служити електронні пристрої широкого вжитку, такі як смартфони і планшети.

 

Передбачається, що в ході пілотного проекту, який триватиме до кінця 2019 року, буде проведено вивчення та дослідна експлуатація новітніх апаратів для реєстрації розрахункових операцій (РРО). Буде вивчена можливість їх застосування для здійснення розрахункових операцій, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, доцільність їх впровадження в промислову експлуатацію та подальшого застосування суб'єктами господарювання поряд з традиційними моделями РРО.

 

Фото: постанова Кабміну

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін має намір спростити використання касових апаратів.

 

У Кабміні триває дискусія щодо створення нового міністерства, - Мінюст
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, гаджет, кассовые аппараты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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