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Налет дронов на Киев: из-за атаки есть пострадавшие

Фото: в Киеве пострадали люди в результате атаки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В результате массированной атаки дронов на Киев в ночь на 10 июня пострадали люди. Известно как минимум о двух раненых в Дарницком и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Подольском и Дарницком районах падение обломков в открытой местности. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.

По его словам, в Дарницком районе обломки, по предварительным данным, упали на частный дом. В Шевченковском районе загорелся балкон в жилом доме. Также пожар вспыхнул в жилом массиве в Оболонском районе.

В то же время, Ткаченко сообщил о пострадавшей в Шевченковском районе украинской столицы. По его словам, ранения получила женщина. Ей оказывают медицинскую помощь. 

Также в Голосеевском районе есть разрушение в бизнес-центре. Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Украину 10 июня

Напомним, Россия атаковала Украину, в результате чего объявили масштабную воздушную тревогу. Под ударом оказались Киев и Одесса.

В Киеве обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах.

Повреждения получили жилые дома, автомобили и нежилые застройки. В Оболонском обломки дрона упали на территорию одной из школ.

Дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.

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