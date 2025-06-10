Налет дронов на Киев: из-за атаки есть пострадавшие

В результате массированной атаки дронов на Киев в ночь на 10 июня пострадали люди. Известно как минимум о двух раненых в Дарницком и Шевченковском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"В Подольском и Дарницком районах падение обломков в открытой местности. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.
По его словам, в Дарницком районе обломки, по предварительным данным, упали на частный дом. В Шевченковском районе загорелся балкон в жилом доме. Также пожар вспыхнул в жилом массиве в Оболонском районе.
В то же время, Ткаченко сообщил о пострадавшей в Шевченковском районе украинской столицы. По его словам, ранения получила женщина. Ей оказывают медицинскую помощь.
Также в Голосеевском районе есть разрушение в бизнес-центре. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, Россия атаковала Украину, в результате чего объявили масштабную воздушную тревогу. Под ударом оказались Киев и Одесса.
В Киеве обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах.
Повреждения получили жилые дома, автомобили и нежилые застройки. В Оболонском обломки дрона упали на территорию одной из школ.
Дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.
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