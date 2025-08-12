"Настроены на успех". Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.
Как отметили в МИД страны-агрессора, Лавров и Рубио обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - добавили в российском министерстве.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Трамп планирует обсудить урегулирование войны России против Украины. По словам американского лидера, он хочет призвать Путина прекратить боевые действия.
Также американский лидер рассчитывает договориться с диктатором об обмене территориями между Украиной и Россией.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 августа, подчеркнул, что Украина не будет отдавать России Донбасс.