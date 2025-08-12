"Настроены на успех". Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как отметили в МИД страны-агрессора, Лавров и Рубио обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - добавили в российском министерстве.