Накроет температурный контраст: какой сегодня будет погода в Украине

Четверг 02 октября 2025 07:00
Накроет температурный контраст: какой сегодня будет погода в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 2 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 2 октября, в Украине прогнозируется разная погода в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

На западе, севере и части центральных областей температура днем составит лишь до +10 градусов. Зато на востоке страны столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

"Итак, запад и север +6...+10 градусов. В центре: Винницкая область и Кропивницкий с районами +7...+11, Черкасская область +9...+12, Полтавская область +10...+15, Днепропетровская область +11...+16 градусов. На востоке +14...+18, на юге +12...+16 градусов", - пишет Диденко.

По ее словам, днем дожди ожидаются только в северных областях. На остальной территории - облачно, но без существенных осадков.

"В Одесской области без осадков", - уточнила она.

В Киеве 2 октября прогнозируется дождь и холодная погода, около +8 градусов. По прогнозам, холод в столице удержится несколько дней, но постепенно температура начнет расти.

Подобная тенденция ожидается и по всей Украине. Дольше всего прохладная погода сохранится в западных областях, где потепление придет после 5 октября. На востоке и юге все время будет удерживаться теплая погода, местами до +20 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

Также мы писали, что начало осени в Европе и Украине было теплым. Это позволило пополнить запасы газа перед отопительным сезоном.

