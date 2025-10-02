Накроет температурный контраст: какой сегодня будет погода в Украине
Сегодня, 2 октября, в Украине прогнозируется разная погода в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
На западе, севере и части центральных областей температура днем составит лишь до +10 градусов. Зато на востоке страны столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
"Итак, запад и север +6...+10 градусов. В центре: Винницкая область и Кропивницкий с районами +7...+11, Черкасская область +9...+12, Полтавская область +10...+15, Днепропетровская область +11...+16 градусов. На востоке +14...+18, на юге +12...+16 градусов", - пишет Диденко.
По ее словам, днем дожди ожидаются только в северных областях. На остальной территории - облачно, но без существенных осадков.
"В Одесской области без осадков", - уточнила она.
В Киеве 2 октября прогнозируется дождь и холодная погода, около +8 градусов. По прогнозам, холод в столице удержится несколько дней, но постепенно температура начнет расти.
Подобная тенденция ожидается и по всей Украине. Дольше всего прохладная погода сохранится в западных областях, где потепление придет после 5 октября. На востоке и юге все время будет удерживаться теплая погода, местами до +20 градусов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.
Также мы писали, что начало осени в Европе и Украине было теплым. Это позволило пополнить запасы газа перед отопительным сезоном.