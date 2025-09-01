ua en ru
Приказал использовать пленных как "живой щит": СБУ объявила заочное подозрение Кадырову

Понедельник 01 сентября 2025 18:39
Приказал использовать пленных как "живой щит": СБУ объявила заочное подозрение Кадырову Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Он приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Отмечается, что такие заявления являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

СБУ объявила в розыск Кадырова

Напомним, в 2022 году Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.

По данным СБУ, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

В декабре прошлого года в сети обнародовали видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров общается с украинскими военнопленными. На этом фоне Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста.

По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, военнопленные, с которыми общался Кадыров, могли находиться на территории Чеченской республики. При этом есть подтверждение, что в плену находятся только часть защитников, которые зафиксированы на видео.

