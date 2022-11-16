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СБУ объявила в розыск Кадырова

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Киев, Среда 16 ноября 2022 20:43
СБУ объявила в розыск Кадырова Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (kavkazr.com)
Автор: Иван Носальский

Глава Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу данных СБУ.

По данным Службы безопасности, Кадыров числится как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Напомним, ранее Кадыров призвал применить против Украины “маломощное ядерное оружие” после разгрома российских войск в Лимане.

Также мы писали, что, по словам Кадырова, его солдаты не покинут территорию Украины даже в случае, если так называемая “спецоперация” будет заврешена.

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