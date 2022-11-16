СБУ объявила в розыск Кадырова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу данных СБУ .

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

По данным Службы безопасности, Кадыров числится как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Напомним, ранее Кадыров призвал применить против Украины “маломощное ядерное оружие” после разгрома российских войск в Лимане.

Также мы писали, что, по словам Кадырова, его солдаты не покинут территорию Украины даже в случае, если так называемая “спецоперация” будет заврешена.

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