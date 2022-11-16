СБУ объявила в розыск Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу данных СБУ.
По данным Службы безопасности, Кадыров числится как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".
При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.
Напомним, ранее Кадыров призвал применить против Украины “маломощное ядерное оружие” после разгрома российских войск в Лимане.
Также мы писали, что, по словам Кадырова, его солдаты не покинут территорию Украины даже в случае, если так называемая “спецоперация” будет заврешена.
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