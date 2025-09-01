Наказав використовувати полонених як "живий щит": СБУ оголосила заочну підозру Кадирову
Служба безпеки України повідомила про заочну підозру главі Чечні Рамзану Кадирову. Він наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.
Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.
Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.
Зазначається, що такі заяви є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.
СБУ оголосила у розшук Кадирова
Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки Україн оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.
За даними СБУ, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".
При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.
У грудні минулого року у мережі оприлюднили відео, на якому глава Чечні Рамзан Кадиров спілкується з українськими військовополоненими. На цьому тлі Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, військовополонені, з якими спілкувався Кадиров, могли перебувати на території Чеченської республіки. При цьому є підтвердження, що в полоні перебувають тільки частина захисників, які зафіксовані на відео.