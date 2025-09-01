Наказав використовувати полонених як "живий щит": СБУ оголосила заочну підозру Кадирову

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру главі Чечні Рамзану Кадирову. Він наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.

Зазначається, що такі заяви є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.