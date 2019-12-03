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Засідання РНБО з Зеленським відбудеться завтра

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 12:25
Засідання РНБО з Зеленським відбудеться завтра
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ОП розповіли, що питання ще узгоджується

В Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, що засідання Ради національної безпеки та оборони перед нормандською зустріччю має відбутися завтра, 4 грудня. Про це повідомило джерело в ОП у коментарі РБК-Україна.

В ОП розповіли, що питання ще узгоджується.

"Зараз узгоджується питання про проведення РНБО за участю президента на завтра", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Зеленський планує скликати засідання РНБО перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка має відбутися 9 грудня в Парижі.

Головний метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованою частиною Донбасу.

У Кремлі також заявляли, що російський президент Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.

Крім того, в рамках саміту планується неформальна зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив необхідність діалогу з президентом Росії, порівнявши відсутність такого діалогу з бігом на місці.

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