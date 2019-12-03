Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський збирає РНБО перед нормандською зустрічу

Президент України Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Про це заявив на конференцій глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У коментарі РБК-Україна в Офісі президента підтвердили намір Зеленського провести засідання РНБО, разом з тим, відзначили, що засідання відбудеться не сьогодні.

"Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, президент збирає Раду національної безпеки та оборони. Готуємось до зустрічі у нормандському форматі", - повідомив Аваков на конференції.

Глава МВС повідомив, що сьогодні також зустрінеться з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня у Парижі. Вже всі сторони, глави України, Росії, Франції та Німеччини, підтвердили цю інформацію.

У свою чергу, Зеленський вважає, що опозиційні політики хайпують на фейках про саміт "нормандської четвірки". Він закликав українців не звертати уваги на політиків, які "як політики вже померли, а як люди не народжувалися зовсім ніколи".

У Кремлі заявляли, що російський президент Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.