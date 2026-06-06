Ситуация с заслугами на фронте в РФ полностью вышла из-под контроля, о чем официально заявила их "общественная палата русской федерации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Службы Внешней разведки Украины".

Те, кто пока не подписал контракт по минобороны России, нашли новый способ заработка и самоутверждения - покупать медали на маркетплейсах.

Любой гражданский русский может спокойно купить копии боевых орденов в сети. Продавцы предлагают медали ПВК "Вагнер" и Минобороны РФ, которые невозможно отличить от оригиналов, а общественные организации и даже обычные частные лица штампуют собственные ордена, очень похожие на государственные.

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В результате водители гуманитарки ходят в камуфляже, увешанные «звездами героев», как новогодние елки. Сами россияне признают, что цепляют на себя этот хлам без всякого стыда, потому что «им просто хочется больше медалей».

"Эта лавина фальшивых героев уже породила кучу абсурдных ситуаций на России. Так, мошенники с купленными железками массово ходят в русские школы и университеты, где рассказывают молодые вымышленные "истории о подвигах", унося полную чушь", - говорится в собщении..

Как уточнили в разведке, тем более, что закрытые приказы награждения от Минобороны и ФСБ проверить невозможно, поэтому часто россиянам с фальшивыми медалями просто верят на слово.

"Этим пользуются самые наглые, спокойно пролезающие во властные кабинеты, фотографирующиеся с депутатами и выбивающие себе деньги и льготы", - добавили в пресслужбе СВР..

Стоит отметить, что сейчас в РФ штраф за ношение фальшивок составляет всего 1000–1500 рублей (цена пачки пельменей).

"Поэтому пока Кремль пытается лепить культ "новой элиты", россия стремительно затапливает волна фальшивых "орденоносцев", которые успешно грабят и обманывают собственное наивное население", - подытожили в службе.