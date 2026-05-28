РФ превратила "последние звонки" в ловушку для выпускников в оккупации

16:22 28.05.2026 Чт
Школьные линейки превратились в спецоперацию военкоматов РФ
РФ превратила "последние звонки" в ловушку для выпускников в оккупации
Российские администрации на оккупированных территориях превратили школьные "последние звонки" в милитарную агитацию и отбор выпускников в подразделения БПЛА армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Вербовка операторов дронов и изоляция детей

Как сообщили в ЦНС, еще до завершения учебного года коллаборационисты среди педагогов передали российским спецслужбам и минобороны списки учеников. Туда включили подростков, которые посещали милитарные кружки, занятия по управлению дронами или уроки "защиты отечества".

Прямо во время торжеств и после них с выпускниками проводили индивидуальные "собеседования".

Школьникам обещали бесплатное обучение в России, "карьеру оператора БПЛА" и льготы при поступлении.

Таким образом украинскую молодежь пытались втянуть в войну еще до получения аттестатов.

Для контроля за процессом родителей не допускали на территорию школ под предлогом "антитеррористических мероприятий". Эта изоляция позволила захватчикам оказывать психологическое давление на детей без присутствия их семей.

Подготовка мобилизационного резерва

В ЦНС отмечают, что Россия все активнее использует систему образования на ВОТ какинструмент подготовки нового мобилизационного резерва для своих войск.

Украинских детей с детства привлекают к милитарным программам, а выпускников открыто направляют в военные структуры.

Давление РФ на ВОТ

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные власти на временно захваченных территориях Донетчины все чаще заявляют о намерении развивать туризм.

Захватчики планируют наполнять дефицитные бюджеты поступлениями от отдыхающих, пытаясь поднять местную экономику за счет курортных зон, несмотря на тотальную разруху и издевательства над коренным населением.

Параллельно с этим на оккупированных территориях Украины продолжается жесткая идеологическая обработка молодежи и системное уничтожение украинской образовательной среды.

В частности, процесс русификации уже добрался даже до украинских детских садов, где для воспитанников старших групп ввели обязательные уроки русского языка с целью искоренения украинской идентичности с самого раннего возраста.

Для обеспечения контроля над учебным процессом в школах враг продолжает искать лояльные кадры. Из-за отказа большинства местных педагогов сотрудничать с врагом, оккупационная администрация массово завозит педагогов из регионов России по долгосрочным контрактам, заселяя их в оставленное украинцами жилье.

