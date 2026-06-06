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Нагороди "героям СВО" в Росії вийшли з-під контролю: розвідка дізналася деталі

03:08 06.06.2026 Сб
2 хв
У РФ фальшиві нагороди купують на маркетплейсах
aimg Юлія Маловічко
Нагороди "героям СВО" в Росії вийшли з-під контролю: розвідка дізналася деталі Фото: російські військові (Getty Images)
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Ситуація із заслугами на фронті в РФ повністю вийшла з-під контролю, про що офіційно заявила їхня "громадська палата російської федерації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Служби Зовнішньої розвідки України".

Ті, хто поки що не підписав контракт із міноборони Росії, знайшли новий спосіб заробітку і самоствердження - купувати медалі на маркетплейсах.

Будь-який цивільний росіянин може спокійно купити копії бойових орденів у мережі. Продавці пропонують медалі ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ, які неможливо відрізнити від оригіналів, а громадські організації та навіть звичайні приватні особи штампують власні ордени, дуже схожі на державні.

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У результаті водії гуманітарки ходять у камуфляжі, обвішані "зірками героїв", як новорічні ялинки. Самі росіяни визнають, що чіпляють на себе цей мотлох без жодного сорому, тому що "їм просто хочеться більше медалей".

"Ця лавина фальшивих героїв уже породила купу абсурдних ситуацій на Росії. Так, шахраї з купленими залізяками масово ходять до російських шкіл та університетів, де розповідають молоді вигадані "історії про подвиги", несучи цілковиту нісенітницю", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в розвідці, тим паче, що закриті накази нагородження від Міноборони і ФСБ перевірити неможливо, тому часто росіянам із фальшивими медалями просто вірять на слово.

"Цим користуються найнахабніші, які спокійно пролазять у владні кабінети, фотографуються з депутатами і вибивають собі гроші та пільги", - додали в пресслужбі СЗР.

Варто зазначити, що зараз у РФ штраф за носіння фальшивок становить лише 1000-1500 рублів (ціна пачки пельменів).

"Тож поки Кремль намагається ліпити культ "нової еліти", Росію стрімко затоплює хвиля фальшивих "орденоносців", які успішно грабують та ошукують власне наївне населення", - підсумували у службі.

Нагадаємо, російські адміністрації на окупованих територіях перетворили шкільні "останні дзвоники" на мілітарну агітацію та відбір випускників до підрозділів.

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