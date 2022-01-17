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Естонія заявила про готовність розмістити тисячі солдатів швидкого реагування НАТО

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Естонія, Понеділок 17 січня 2022 09:15
Естонія заявила про готовність розмістити тисячі солдатів швидкого реагування НАТО Фото: Естонія заявила про готовність розмістити тисячі солдатів НАТО (Swift.Response.2021/nato.int)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розміщення сил швидкого реагування НАТО в країні. Мова йде про близько 5 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Міноборони Естонії Кущі Сальма, якого цитує ERR.

"Ми чітко бачимо, що у плані політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби... В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей", - сказав він.

За словами канцлера, у місті Тапа є територія для прийняття військових, де, зокрема, можна складувати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам.

Він зазначив, навіть якщо для солдатів не вистачить місць у казармах, їх можна буде розмістити в наметах, а якщо солдати на тривалий час залишатимуться в країні, то для них будуть збудовані та казарми.

Нагадаємо, у лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу. Маневри пройдуть у Львівській області.

Зазначимо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі вторгнення Росії в Україну НАТО може збільшити присутність на східному фланзі.

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