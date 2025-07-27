Серия взрывов и масштабный пожар: в Волгоградской области России горит стратегический объект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональные Telegram-каналы Волгограда и губернатора региона Андрея Бочарова.

В ночь на 27 июля в Волгоградской области России громко. Местные паблики пишут, что на фоне атаки дронов вспыхнул пожар в районе нефтебазы.

Так, очевидцы в социальных сетях публикуют видео со взрывами и пламенем, которое, по их словам, возникло на территории объекта, похожего на нефтебазу. На кадрах видны большие клубы черного дыма, поднимающиеся в ночное небо.

Тем временем, местный губернатор Андрей Бочаров в официальном Тelegram-канале администрации заявил, что силы противовоздушной обороны "сработали штатно" и якобы уничтожили все вражеские беспилотники, которые летели на объекты в Волгоградской области.

"Подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - заявил Бочаров.

По словам чиновника, сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных и ремонтных служб. Ведется уточнение характера повреждений и ликвидация последствий инцидента.

И хотя российские источники не подтверждают факт поражения именно нефтебазы в Волгоградской области России, однако масштабы пожара на фото вызывают предположение, что мишенью стал топливный или логистический узел, критически важный для военных нужд.

Реакция украинской стороны официально пока отсутствует. Как правило, ВСУ не комментируют атаки на территории РФ, придерживаясь политики информационной сдержанности.

Кстати, Волгоградская область, хоть и расположена далеко от линии фронта, уже не впервые становится целью воздушных атак.