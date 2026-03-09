Нефтяной куш: Путин приказал максимально заработать на кризисе из-за войны в Иране

По словам российского диктатора, дополнительные доходы от экспорта следует направить на уменьшение долговой нагрузки перед российскими банками.

Путин признал, что нынешняя ситуация на мировом рынке может быть краткосрочной, поэтому российские компании должны воспользоваться моментом.

"Изменения в балансе спроса и предложения на углеводороды, конечно, приведут к новой стабильной ценовой реальности. Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно воспользоваться нынешним моментом, в том числе используя дополнительные экспортные доходы для уменьшения долговой нагрузки", - заявил президент РФ во время совещания с членами правительства и руководителями энергетических компаний.

Он добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ своим "надежным партнерам" в разных регионах мира, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странах Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию.

В то же время Путин отметил, что РФ готова сотрудничать и с Европой, но только при условии, если европейские страны продемонстрируют готовность к долгосрочному партнерству.

"Нам нужны какие-то сигналы от них, что они тоже готовы и желают работать и обеспечат нам эту стабильность", - подытожил он.