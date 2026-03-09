Нафтовий куш: Путін наказав максимально заробити на кризі через війну в Ірані

Президент Росії Володимир Путін закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням цін на нафту і газ, спричиненим війною на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами російського диктатора, додаткові доходи від експорту слід спрямувати на зменшення боргового навантаження перед російськими банками.
Путін визнав, що нинішня ситуація на світовому ринку може бути короткостроковою, тому російські компанії мають скористатися моментом.
"Зміни в балансі попиту і пропозиції на вуглеводні, звичайно, призведуть до нової стабільної цінової реальності. Це неминуче відбудеться, тому російським енергетичним компаніям важливо скористатися нинішнім моментом, в тому числі використовуючи додаткові експортні доходи для зменшення боргового навантаження", - заявив президент РФ під час наради з урядовцями та керівниками енергетичних компаній.
Він додав, що Росія продовжить постачати нафту і газ своїм "надійним партнерам" у різних регіонах світу, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та у країнах Східної Європи, включаючи Угорщину та Словаччину.
Водночас Путін зазначив, що РФ готова співпрацювати й з Європою, але лише за умови, якщо європейські країни продемонструють готовність до довгострокового партнерства.
"Нам потрібні якісь сигнали від них, що вони теж готові і бажають працювати і забезпечать нам цю стабільність", - підсумував він.
Тим часом ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила серйозні потрясіння на світовому енергетичному ринку. Однією з головних причин стало різке скорочення судноплавства через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для транспортування нафти і газу.
Через загрозу атак Іран фактично обмежує рух суден у цьому районі, що викликало побоювання щодо перебоїв у глобальних поставках енергоресурсів.
На цьому тлі ціни на нафту стрімко зросли і перевищили позначку у 100 доларів за барель.
Ситуація також викликала занепокоєння серед провідних економік світу. Міжнародне енергетичне агентство закликало країни "Великої сімки" розглянути можливість спільного використання стратегічних запасів нафти, щоб стабілізувати ринок і стримати подальше зростання цін.