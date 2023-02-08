RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар

Фото: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар (Getty Images / иллюстрация)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ произошел пожар. Огонь якобы уже локализован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Пожарные якобы успели локализовать огонь на 100 кв. м.

По информации российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, вчера 7 февраля в оккупированной Макеевке (Донецкая область) на газопроводе начался сильный пожар.

Также в Нижегородской области России в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Все обстоятельства выясняются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарРостовская область