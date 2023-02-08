На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ произошел пожар. Огонь якобы уже локализован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Пожарные якобы успели локализовать огонь на 100 кв. м.
По информации российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, вчера 7 февраля в оккупированной Макеевке (Донецкая область) на газопроводе начался сильный пожар.
Также в Нижегородской области России в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Все обстоятельства выясняются.
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