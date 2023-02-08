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На нафтопереробному заводі в Ростовській області спалахнула пожежа

Фото: на нафтопереробному заводі в Ростовській області спалахнула пожежа (Getty Images / ілюстрація)
Автор: Руслан Гаращенко

На території заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ сталася пожежа. Вогонь нібито вже локалізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Займання сталося на нафтопереробному заводі у Новошахтинську. Пожежні нібито встигли локалізувати вогонь на 100 кв. м.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вчора 7 лютого в окупованій Макіївці (Донецька область) на газопроводі почалася сильна пожежа.

Такожу Нижегородській області Росії у місті Кстово сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Усі обставини з'ясовуються.

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Російська ФедераціяПожежаРостовская область