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В Нижегородской области во второй раз с начала войны произошел пожар на нефтебазе

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Вторник 07 февраля 2023 11:29
В Нижегородской области во второй раз с начала войны произошел пожар на нефтебазе Фото: в Нижегородской области во второй раз с начала войны произошел пожар на нефтебазе (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Нижегородской области России в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Все обстоятельства выясняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что прокуратура области уже организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. К месту происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Добавим, что пожар на нефтебазе Кстово произошел также и 22 марта 2022 года. Тогда же площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, горели семь цистерн с дизельным топливом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в городе Борисовка Белгородской области, в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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