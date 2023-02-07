В оккупированной Макеевке сильный пожар на газопроводе

Сегодня, 7 февраля, в оккупированной Макеевке на газопроводе начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, возгорание произошло сегодня вечером на магистральном газопроводе.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки русских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

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