Нефтепереработка в РФ откатилась на 21 год назад благодаря украинским ударам

С начала месяца российские НПЗ перерабатывали в среднем всего 3,91 млн баррелей нефти в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2005 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы нефтепереработки в России упали более чем на 1,4 млн баррелей в сутки.

Из-за значительного дефицита российские власти были вынуждены запретить большинство экспорта дизельного горючего до конца июля. Ранее Кремль уже ввел ограничения на поставку за границу бензина и авиационного горючего.

Россия является одним из ключевых мировых экспортеров дизеля, поэтому сокращение ее поставок быстро подняло мировые цены до многолетних максимумов. Ситуацию на международном рынке дополнительно усложняют перебои со снабжением нефтепродуктами с Ближнего Востока.

Масштабы ударов по российским НПЗ

Причиной топливного кризиса в РФ стала серия успешных операций украинских сил. Bloomberg подсчитало, что за последние 100 дней произошло около 50 атак на российские топливные объекты. Под ударами оказались не менее 24 из 34 крупных российских НПЗ.

Поскольку РФ засекретила официальную статистику своей топливной отрасли, аналитики оценивают ее реальные потери посредством спутникового мониторинга нефтяных месторождений и резервуаров, а также отслеживания логистики в реальном времени.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин признал, что удары ВСУ повлекли "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России. В то же время он заверил, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.