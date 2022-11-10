У "Укрнафты" и "Укртатнафты" будет один руководитель: кто им стал

Сергей Корецкий возглавил компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youcontrol .

Согласно данным, Корецкий является уполномоченным лицом и в "Укрнафте", и в "Укртатнафте".

Ранее РБК-Украина сообщало, что компанию "Укрнафта", акции которой были принудительно изъяты у прежних владельцев и переданы Министерству обороны, может возглавить бывший гендиректор WOG Сергей Корецкий.

До октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директора WOG. Затем занимался собственным бизнесом. До последнего времени "Укрнафту" возглавлял Олег Гез.