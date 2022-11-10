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У "Укрнафты" и "Укртатнафты" будет один руководитель: кто им стал

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 10:20
У "Укрнафты" и "Укртатнафты" будет один руководитель: кто им стал Фото: Сергей Корецкий (nefterynok.info)
Автор: Юрий Дощатов

Сергей Корецкий возглавил компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youcontrol.

Согласно данным, Корецкий является уполномоченным лицом и в "Укрнафте", и в "Укртатнафте".

Ранее РБК-Украина сообщало, что компанию "Укрнафта", акции которой были принудительно изъяты у прежних владельцев и переданы Министерству обороны, может возглавить бывший гендиректор WOG Сергей Корецкий.

До октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директора WOG. Затем занимался собственным бизнесом. До последнего времени "Укрнафту" возглавлял Олег Гез.

Напомним, 7 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль детализировал, что компании передали под управление Минобороны.

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