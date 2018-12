У "Нафтогазі" розповіли про судові процеси проти "Газпрому" в США

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Американські компанії нададуть інформацію про активи "Газпрому" в Європі

Федеральний суд у Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз Україна" на отримання інформації про активи "Газпрому" в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За інформацією прес-служби, суди вже задовольнили вимоги "Нафтогазу" на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York.

"В найближчі дні "Нафтогаз" направить цим компаніям відповідні повістки", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як зазначили в НАК, 6 грудня "Нафтогаз", з метою забезпечення примусового виконання арбітражного рішення про виплату Газпромом 2,6 млрд доларів, подала позови в федеральні суди Нью-Йорка і Техасу з вимогою зобов'язати п'ять зареєстрованих в США компаній розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

Позови подані проти таких компаній:

- GLAS Americas LLC - фінансова компанія, яка ймовірно володіє інформацією про місцезнаходження акцій швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка повністю належить Газпрому. Нафтогазу необхідна ця інформація, щоб подати у Швейцарії позов щодо арешту акцій Nord Stream 2 AG.

- Deutsche Bank Trust Company Americas - американський банк-кореспондент московського Газпромбанку, в якому Газпром має рахунок. Газпромбанк має швейцарську афілійовану компанію Gazprombank (Switzerland) Ltd. Нафтогаз вимагає від Deutsche Bank інформацію про операції Газпрому з Gazprombank (Switzerland) Ltd., включно з номерами рахунків, щоб подати в Швейцарії позов щодо арешту коштів на цих рахунках.

- Bank of New York Mellon - банк, який управляє газпромівською програмою АДР і ймовірно володіє інформацією про останні операції Газпрому з акціями його голландських дочірніх компаній. Нафтогазу необхідна ця інформація, щоб подати у Нідерландах позов проти Газпрому про стягнення збитків, заподіяних протиправним виведенням активів з власності Газпрому. Bank of New York також може мати інформацію про місцезнаходження акцій Північного потоку – 2 та дані про банківські рахунки Газпрому в Швейцарії. Нафтогазу потрібна ця інформація для підготовки позовів щодо арешту активів, які він подаватиме у Швейцарії.

- DeGolyer & MacNaughton - нафтогазова консультаційна компанія, що надає Газпрому послуги з аудиту запасів нафти і газу і може володіти інформацією про проекти Газпрому в галузі видобування нафти та газу, корпоративну структуру цих проектів та плани щодо зміни структури власності в цих проектах. Нафтогазу необхідна ця інформація, щоб подати у Нідерландах позов про стягнення збитків, заподіяних протиправним виведенням активів з власності Газпрому.

- Gazprom Marketing & Trading USA Inc. - компанія, якою опосередковано володіє Газпром, і яка може володіти інформацією про останні операції Газпрому щодо передачі акцій його голландських дочірніх компаній, про банківські рахунки Газпрому в Швейцарії та місцезнаходження акцій Північного потоку - 2, які належать Газпрому. Нафтогазу потрібна ця інформація для підготовки вищезгаданих позовів у Нідерландах та Швейцарії.

Як повідомляло РБК-Україна, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що суд у Нью-Йорку погодився з вимогами НАК "Нафтогаз України" щодо російського "Газпрому".

Нагадаємо, в кінці листопада НАК "Нафтогаз України" опублікувала рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром", деякі частини якого залишаються закритими з-за вимог конфіденційності контрактів між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2009 року.