Суд у США погодився з вимогами "Нафтогазу" щодо "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Зараз НАК "Нафтогаз" очікує рішення суду в Техасі

Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами НАК "Нафтогаз України" щодо російського "Газпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка Facebook.

Він додав, що це лише перші кроки у вирішенні суперечки з "Газпромом" у Сполучених Штатах, і пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

"Суд у Нью-Йорку погодився з нашими вимогами щодо "Газпрому". Це лише перший крок у США. Подробиці пізніше", - написав Вітренко.

З його слів, зараз "Нафтогаз" очікує рішення суду в Техасі.

Раніше Вітренко також повідомив, що, незважаючи на те, що "Газпром" програв Україні в апеляційному суді Швеції про припинення примусового виконання рішення арбітражу, він продовжує не виконувати це рішення.

Він додав, що США - це "не остання юрисдикція, де на "Газпром" чекають проблеми", поки він не заплатить "Нафтогазу" всю суму.

"Якщо підвердяться недобросовісні дії "Газпрому" з ухиляння від виконання рішень судів - вони будуть притягнуті до відповідальності", - заявив Вітренко.

За інформацією видання "Енергореформа", НАК "Нафтогаз" звернулася в окружний суд Південного округу Техаса з позовом проти компанії Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для подальших судових розглядів з ВАТ "Газпром" у Нідерландах і Швейцарії про виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, наприкінці листопада НАК "Нафтогаз України" опублікувала рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром", деякі частини якого залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2009 року.