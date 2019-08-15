У "Нафтогазі" назвали суму заарештованих в Європі активів "Газпрому"

Загальна сума активів російського "Газпрому", заарештованих в Європі за позовами НАК "Нафтогаз України", перевищує 3 млрд доларів. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Вітренко уточнив, що загальна сума, якщо відштовхуватися від оцінки заморожених активів, значно перевищує те, що "Газпром" винен "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу. "Скажімо там: вона перевищує 3 млрд доларів", - повідомив він.

Виконавчий директор "Нафтогазу" прогнозує, що "Нафтогаз" стягне з "Газпрому" всю суму до кінця 2020 року. "Ми почнемо в середині 2020 року і закінчимо стягнення до кінця 2020 року", - сказав він.

Вітренко повідомив, що заарештовані активи у Великій Британії і Нідерландах. "У Люксембурзі та Швейцарії є певні обмежувальні заходи, але їх не можна назвати арештами. Сенс в тому, що в цих країнах немає активів "Газпрому", які можна було б заморозити, але якщо такі активи там з'являться, то вони будуть заморожені", - сказав він.

За його словами, у "Нафтогазу" поки немає дозволу на реалізацію цих активів у межах процедури примусового стягнення боргу. "Так працює законодавство країн. Ви можете заморозити активи, але для їх реалізації необхідне окреме рішення суду", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Нагадаємо, в травні 2019 року суд Люксембургу виніс рішення про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу на суму 2,6 млрд доларів в суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом".