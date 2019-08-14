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"Нафтогаз" здобув перемогу над "Газпромом" в Люксембурзі

Новини » Економіка    14.08.2019 - 15:26
"Нафтогаз" здобув перемогу над "Газпромом" в Люксембурзі
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд Люксембургу привів у виконання стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому на користь Нафтогазу

Суд Люксембурга виніс рішення рішення про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу на суму 2,6 млрд доларів в суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом". Про це йдеться в квартальній звітності "Газпрому".

Згідно з документом, 24 травня 2019 року ПАТ "Газпром" подав клопотання про скасування цього рішення. Дата слухань на дату закінчення звітного кварталу не визначена.

У звіті "Газпрому" йдеться, що 15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз україни" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів "Газпрому" в Люксембурзі.

При цьому 15 квітня 2019 року ПАТ "Газпром" звернулося в суд Люксембургу з заявою про оскарження арешту і вступ у процес. Слухання по справі відбулися в червні 2019 року. Проте 8 липня 2019 року люксембурзька суд відхилив клопотання ПАТ "Газпром".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

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