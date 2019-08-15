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У "Нафтогазі" очікують рішення за позовом до "Газпрому" на 12 млрд до кінця 2021

Новини » Економіка    15.08.2019 - 12:20
У "Нафтогазі" очікують рішення за позовом до "Газпрому" на 12 млрд до кінця 2021
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" має право на компенсацію після закінчення строку транзитного контракту

Слухання в Стокгольмі за позовом НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" призначені на весну 2021 року, остаточні рішення можуть бути винесені до кінця 2021 року. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Вітренко уточнив, що діапазон суми компенсації, яку "Нафтогаз" вимагає в новому арбітражі проти "Газпрому", - 11-14 млрд доларів. Підставою для цієї компенсації є контракт на транзит з "Газпромом" до кінця 2019 року, в рамках якого у компанії є право вимагати перегляду тарифу на транзит.

"Ми можемо вимагати цього перегляду до закінчення терміну контракту. Ми це зробили навесні 2018 року. Відповідно, з весни 2018 року до закінчення дії контракту ми маємо право на перегляд на більш високий тариф", - сказав він.

За його словами, в контакті є посилання на європейські правила формування тарифу, а ці правила передбачають відображення витрат, у тому числі так звану прискорену амортизацію і знецінення української ГТС.

"Чому прискорена амортизація? Тому що ми будемо використовувати умовну транзитну частину української ГТС не 15 років, скільки їй залишилося технічно служити за нормативами, а до кінця 2019 року, бо потім не буде транзиту", - додав Вітренко.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року в Стокгольмі розпочалося перше засідання арбітражу по позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому".

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів в разі припинення транзиту після 2019 року.

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