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У російському уряді назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Новини » Енергетика    24.06.2019 - 03:23
У російському уряді назвали умову для збереження транзиту газу через Україну
Ілюстративне фото (naftogaz)

Росія очікує "справедливого врегулювання суперечок між Нафтогазом і Газпромом"

Перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Як информурует РБК-Україна, про це Приходько сказав росЗМІ.

Крім того, це можливо в разі справедливого врегулювання спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Російська сторона неодноразово заявляла про готовність зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему на взаємоприйнятних умовах після 2019 року. Для того, щоб це сталося, необхідно врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови", - сказав Приходько.

Він також запевнив, що концепція "Північного потоку - 2", що будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України оцінив ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ у відповідному звіті зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту, що, ймовірно, не трапиться вчасно, до кінця 2019 року.

 

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