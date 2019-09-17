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"Нафтогаз" законтрактував у Європі великий обсяг газу на початок 2020 року

Новини » Економіка    17.09.2019 - 11:02
"Нафтогаз" законтрактував у Європі великий обсяг газу на початок 2020 року
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фізичне постачання газу гарантоване на початку 2020 року

НАК "Нафтогаз України" підписав угоду з великим міжнародним трейдером на гарантовані фізичні поставки близько 450 млн куб. м газу. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як наголошується в повідомленні, законтрактований обсяг газу з фізичною поставкою у I кварталі 2020 року.

""Нафтогаз" розглядає ще кілька пропозицій європейських трейдерів на поставку газу після нового року і скористається ними в разі комерційної доцільності", - відзначили в прес-службі НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 11 вересня досягли 19,04 млрд кубометрів.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.

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