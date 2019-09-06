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"Нафтогаз" купить газ за рахунок кредиту ЄБРР

Новини » Економіка    06.09.2019 - 15:17
"Нафтогаз" купить газ за рахунок кредиту ЄБРР
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проект має орієнтовну вартість 120 млн євро

НАК "Нафтогаз України" має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу. Про це йдеться в оголошенні НАК.

Як зазначається в повідомленні, проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.

"Початок процедур закупівлі за вищезазначеними договорами очікується у 4-му кварталі 2019 року. Початок попереднього відбору за вищезазначеними договорами очікується наприкінці 3-го кварталу 2019 року", - йдеться оголошенні НАК.

Нагадаємо, у липні НАК "Нафтогаз України" розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн євро і трирічні на 335 млн доларів. Ці кошти НАК використав для закупівлі газу на зиму.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на кінець серпня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України перевищили 18 млрд кубометрів.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

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