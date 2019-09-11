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Кабмін замінив своїх представників у наглядовій раді "Нафтогазу"

Новини » Економіка    11.09.2019 - 15:37
Кабмін замінив своїх представників у наглядовій раді "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

До наглядової ради увійшли Юлія Ковалів та Наталія Бойко

Кабінет міністрів на засіданні 11 вересня ухвалив рішення замінити представників держави у складі Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, уряд достроково припинив повноваження Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар’євича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Натомість уряд призначив до складу членів Наглядової ради Юлію Ковалів та Наталію Бойко, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Нагадаємо Юлія Ковалів очолювала наглядову раду "Нафтогазу" з травня 2016 року до квітня 2017 року.

Наталя Бойко на даний час є заступником міністра енергетики і екології України.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження представника держави наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" Володимира Кудрицького. Іншим розпорядженням Кабмін призначив до наглядової ради Костянтина Мар’євича як представника держави.

Сергій Попик і Володимир Демчишин представляли інтереси держави в наглядовій раді "Нафтогазу" з грудня 2017 року.

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