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"Нафтогаз" законтрактовал в Европе крупный объем газа на начало 2020 года

Новости » Экономика    17.09.2019 - 11:02
"Нафтогаз" законтрактовал в Европе крупный объем газа на начало 2020 года
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Физическая поставка газа гарантирована в начале года

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, объем газа законтрактован с физической поставкой в I квартале 2020 года.

""Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности", - отметили в пресс-службе НАК.

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 11 сентября достигли 19,04 млрд кубометров.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

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