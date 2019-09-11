Обсяги газу в сховищах перевищили 19 млрд кубометрів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна накопичила на чверть більше газу, ніж у минулому році

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на ранок 11 вересня досягли 19,04 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу" у Facebook.

Як відзначили в компанії, обсяги газу на 25% або на 3,8 млрд кубометрів більше, ніж у минулому році.

За даними прес-служби, з кінця літа "Укртрансгаз" закачує за 74 млн кубометрів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" на початку вересня припинив закачування газу вже на шести (з десяти) підземних газосховищах у зв'язку з досягненням планових обсягів на 2019 рік.

Нагадаємо, на початку вересня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,7 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні сім років. За даними прес-служби "Нафтогазу", компанія продовжує накачувати по 78 млн кубометрів на добу. У компанії запевняють, що "Нафтогаз" до початку опалювального сезону мати в ПСГ 20 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.