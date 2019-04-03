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Нафтогаз замовив юридичні послуги для процесу проти Газпрому

Новини » Енергетика    03.04.2019 - 13:05
Нафтогаз замовив юридичні послуги для процесу проти Газпрому
Фото: колаж (РБК-Україна)

"Нафтогаз" заплатить норвезьким юристам 14 млн євро за процес проти "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" уклав контракт з компанією Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегія) на  суму 14,0 млн євро. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Згідно з договором, юридична фірма представлятиме інтереси "Нафтогазу" у суперечці з російським "Газпрому" щодо умов газового контракту від 2009 року.

У документі вказано, що юристи супроводжуватимуть процес проти "Газпрому" щодо умов та обємів транзиту російського газу по території України впродовж 2009-2019 років.

За умовами договору, погодинна оплата праці юристів становить від 261 до 475 євро:

Нафтогаз замовив юридичні послуги для процесу проти Газпрому

Скриншот з догоовору

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" 6 липня 2018 року направив в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу. "Нафтогаз" планує стягнути з "Газпрому" 11,58 млрд доларів.

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