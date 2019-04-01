Арбітраж Стокгольму розгляне справу "Газпрому" і "Нафтогазу" навесні 2021 року

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Суперечка двох компаній триває з 2018 року

Стокгольмський арбітраж призначив слухання за позовом "Газпрому" про зміну або розірвання контракту на транзит газу через Україну і за вимогами "Нафтогазу" про стягнення з російської компанії 11,58 млрд доларів в квітні - травні 2021 року. Про це йдеться в річній звітності "Газпрому", повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" 6 липня 2018 року направив в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу. Відзначимо, що контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляд тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.

У березні поточного року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит про перегляд тарифу та ініціював переговори у відповідності з контрактом. Зазначено, що підставами для запиту були істотні зміни на газовому ринку Європи. Зокрема, правил встановлення тарифів на транзит після підписання контракту в січні 2009 року, а також невідповідність тарифу європейському рівню.

Після цього російський "Газпром" 14 серпня подав до арбітражу відповідь на вимоги "Нафтогазу України" про перегляд тарифу на транзит газу.