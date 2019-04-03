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Нафтогаз заказал юридические услуги для процесса против Газпрома

Новости » Энергетика    03.04.2019 - 13:05
Нафтогаз заказал юридические услуги для процесса против Газпрома
Фото: коллаж (РБК-Украина)

"Нафтогаз" заплатит норвежским юристам 14 млн евро за процесс против "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракт с компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) на сумму 14,0 млн евро. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Согласно договору, юридическая фирма будет представлять интересы "Нафтогаза" в споре с российским "Газпрома" по условиям газового контракта от 2009 года.

В документе указано, что юристы будут сопровождать процесс против "Газпрома" относительно условий и объемов транзита российского газа по территории Украины в течение 2009-2019 годов.

По условиям договора, почасовая оплата труда юристов составляет от 261 до 475 евро:

Нафтогаз заказал юридические услуги для процесса против Газпрома

Скриншот с догоовору

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Напомним, "Нафтогаз Украины" 6 июля 2018 года направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. "Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома" 11,58 млрд долларов.

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